В Тбилиси предотвращен взрыв газа в одном из жилых домов

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Взрыв природного газа предотвращен в одном из многоквартирных домов на улице Казбеги в Тбилиси, сообщает пресс-служба газораспределительной компании "Тбилиси энерджи".
По информации компании, в ходе ремонтных работ в доме на улице Казбеги рабочие почувствовали запах газа, который шел из квартиры.
Рабочие позвонили на горячую линию газораспределительной компании и сообщили об утечке газа. На место немедленно выехала оперативная группа и предотвратила трагедию.
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