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Тбилиси Энерджи - муниципальная служба газа

В Тбилиси предотвращен взрыв газа в одном из жилых домов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2500)
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Запах газа в одной из квартир почувствовали рабочие, производящие ремонт, и тут же позвонили на горячую линию "Тбилиси энерджи"

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Взрыв природного газа предотвращен в одном из многоквартирных домов на улице Казбеги в Тбилиси, сообщает пресс-служба газораспределительной компании "Тбилиси энерджи".

По информации компании, в ходе ремонтных работ в доме на улице Казбеги рабочие почувствовали запах газа, который шел из квартиры.

Рабочие позвонили на горячую линию газораспределительной компании и сообщили об утечке газа. На место немедленно выехала оперативная группа и предотвратила трагедию.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2500)

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