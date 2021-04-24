Села в Сванети оказались отрезаны от внешнего мира из-за сильных дождей

Сейчас в Местия ведутся работы по противодействию стихии, после чего начнется восстановление поврежденной инфраструктуры

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Сильные дожди в муниципалитете Местия создали проблемы для местного населения, говорится в сообщении региональной мэрии.

Так в селе Джабеши в результате проливного дождя несколько раз поднялся уровень воды ручья, в результате чего были повреждены сельские дороги и мост. На месте работает тяжелая техника. В настоящее время сохраняется опасность активизации оползневого процесса.

В общине Ушгули в результате стихии полностью разрушен 100-метровый участок дороги между селами Муркмели и Чаджаши, что делает невозможным движение автомобилей между этими селами в настоящее время.

В административной единице Чубери река Девра повредила внутренние сельские дороги и мост.

Сейчас в муниципалитете ведутся работы по противодействию стихии, после чего начнется восстановление поврежденной инфраструктуры.

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