Села в Сванети оказались отрезаны от внешнего мира из-за сильных дождей

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Сильные дожди в муниципалитете Местия создали проблемы для местного населения, говорится в сообщении региональной мэрии.
Так в селе Джабеши в результате проливного дождя несколько раз поднялся уровень воды ручья, в результате чего были повреждены сельские дороги и мост. На месте работает тяжелая техника. В настоящее время сохраняется опасность активизации оползневого процесса.
В общине Ушгули в результате стихии полностью разрушен 100-метровый участок дороги между селами Муркмели и Чаджаши, что делает невозможным движение автомобилей между этими селами в настоящее время.
В административной единице Чубери река Девра повредила внутренние сельские дороги и мост.
Сейчас в муниципалитете ведутся работы по противодействию стихии, после чего начнется восстановление поврежденной инфраструктуры.
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