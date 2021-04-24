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Крепость Слеса

Иностранные туристы не рассчитали силы и застряли у крепости на востоке Грузии

photo: Georgian Heritage / FB
Происшествия
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210424/251556254/Inostrannye-turisty-ne-rasschitali-sily-i-zastryali-u-kreposti-na-vostoke-Gruzii.html

К счастью, они смогли связаться с грузинскими спасателями, которые незамедлительно выехали на помощь

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Спасатели помогли спуститься иностранным туристам с крепости Гогиас цихе в Боржоми (регион Самцхе-Джавахети), говорится в сообщении службы по управлению чрезвычайными ситуациями в соцсети Facebook.

Спасательная операция в ущелье Трусо
photo: Emergency Management Service / FB
Спасатели вызволили застрявшего в ущелье Трусо мужчину

По данным службы, граждане Великобритании и Египта поднялись к крепости, но не смогли из-за сложного рельефа спуститься обратно.

Спасатели незамедлительно прибыли на вызов, нашли туристов и помогли им перейти в безопасное место.

В результате инцидента никто не пострадал.

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