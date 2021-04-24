В Грузии мужчину осудили за сексуальное преследование девочки-подростка

Мужчина обжаловал решение суда в апелляционном суде, но дело завершилось в пользу девочки-подростка

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Зугдидский районный суд оштрафовал мужчину за сексуальное преследование девочки-подростка на 600 лари, сообщает Ассоциация молодых юристов Грузии, защищающая интересы несовершеннолетней.

Статья о наказании за сексуальное преследование появилась в Кодексе административных правонарушений в мае 2019 года, и под этим нарушением подразумеваются действия сексуального характера в общественном месте, оскорбляющие, запугивающие или унижающие человека.

По данным Ассоциации, выиграть суд удалось благодаря тому, что суд признал общественным местом "любое место, где имеет право находиться любой человек или получить право находиться в этом месте".

Мужчина обжаловал решение суда в апелляционном суде, но дело завершилось в пользу девочки-подростка.

Статья о сексуальном преследовании в Грузии появилась вместе с принятием закона о защите прав женщин.

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