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Патрульная полиция

В Тбилиси избили двух представительниц ЛГБТ-сообщества

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Rustavi2 – Рустави 2 грузинское онлайн ТВ (208)
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Sputnik Грузия
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Это уже второй случай нападения на представительниц ЛГБТ-сообщества в Тбилиси за последние несколько дней

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Двух представительниц ЛГБТ избили в одном из центральных районов Тбилиси, возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал Rustavi 2.

По данным телекомпании, на женщин напал хозяин квартиры, которую снимали женщины. Одной из них потребовалась медицинская помощь.

Полиция уже возбудила против мужчины уголовное дело по статье "насилие", что предусматривает наказание в виде штрафа либо общественно-полезных работ на срок от 120 до 180 часов, либо домашним арестом на срок от 6 месяцев до года, либо лишением свободы на срок до года.

Это уже второй случай нападения на представительниц ЛГБТ в Тбилиси. Два дня назад две представительницы ЛГБТ были избиты во дворе своего дома. Следствие по этому делу уже ведется.

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Темы:
Rustavi2 – Рустави 2 грузинское онлайн ТВ (208)

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