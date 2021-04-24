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Патрульная полиция

Налетчика на пункт обмена валют в Зугдиди вычислили через несколько часов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
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По данным МВД, задержанный проник в пункт обмена валюты в городе Зугдиди забрал крупную сумму денег и скрылся с места преступления

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже крупной сумме денег из пункта обмена валюты спустя несколько часов после преступления, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным ведомства, задержанный проник в пункт обмена валюты в городе Зугдиди забрал крупную сумму денег и скрылся с места преступления.

Его задержали спустя несколько часов прямо в городе и изъяли украденную сумму.

Следствие ведется по статье "кража", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

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