13:40 25 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1529
  • 100 RUB4.5960
  • USD3.4464
Поиск
Поисково - спасательная операция на реке Риони в Абашском районе

Спасатели вытащили из воды подростка на западе Грузии

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2501)
9301
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210425/251559357/Spasateli-vytaschili-iz-vody-podrostka-na-zapade-Gruzii.html

Подросток спрыгнул в реку и не смог самостоятельно выбраться в безопасное место из-за быстрого течения

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik.Спасатели помогли выбраться из воды подростку в селе Зоврети, Зестафонского муниципалитета на западе Грузии, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Спасатели выехали на место сразу после поступления сообщения в Центр экстренного реагирования "112". Несовершеннолетний находился в воде у водопада Самцвера в селе Зоврети. Подросток спрыгнул в реку и не смог самостоятельно выбраться в безопасное место из-за быстрого течения.

Спасательная операция завершилась успешно, жизни мальчика ничего не угрожает. Спасатели вызволили подростка из воды с помощью веревок.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Происшествия в Грузии (2501)
Теги:
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, Спасатели, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Родственники у погребального костра с телом человека, умершего от коронавируса в Нью-Дели
В купальниках на лыжах, новый электромобиль и королева – лучшие фото недели
Противники Намахвани ГЭС блокировали центр Кутаиси - видео
Противники Намахвани ГЭС блокировали центр Кутаиси - видео
Внешняя торговля Грузии в 2021 году. Смотрите и удивляйтесь
Внешняя торговля Грузии в 2021 году
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться