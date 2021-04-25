Спасатели вытащили из воды подростка на западе Грузии

Подросток спрыгнул в реку и не смог самостоятельно выбраться в безопасное место из-за быстрого течения

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik.Спасатели помогли выбраться из воды подростку в селе Зоврети, Зестафонского муниципалитета на западе Грузии, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Спасатели выехали на место сразу после поступления сообщения в Центр экстренного реагирования "112". Несовершеннолетний находился в воде у водопада Самцвера в селе Зоврети. Подросток спрыгнул в реку и не смог самостоятельно выбраться в безопасное место из-за быстрого течения.

Спасательная операция завершилась успешно, жизни мальчика ничего не угрожает. Спасатели вызволили подростка из воды с помощью веревок.

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