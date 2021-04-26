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Игровая комната в одном из детских садов

Насилие над ребенком: в Тбилиси уволили воспитательницу детского сада

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2502)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210426/251567334/Nasilie-nad-rebenkom-v-Tbilisi-uvolili-vospitatelnitsu-detskogo-sada.html

По факту насилия над малолетним ребенком возбуждено уголовное дело и начато следствие. Преступление карается лишением свободы сроком от четырех до шести лет

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. По факту насилия над малолетним ребенком в одном из тбилисских детских садов возбуждено уголовное дело, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.

Воспитательницу детского сада №128 уличили в грубом отношении к ребенку.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По информации "Рустави 2", в администрации детского учреждения телеканалу подтвердили, что воспитательница уже уволена, а полиция изъяла записи с видеокамер.

Следствие по делу началось после того, как родитель ребенка заявил о предполагаемом насилии.

Уголовное дело возбуждено по статье "Систематические побои либо иное насилие, причинившие физические или психические страдания потерпевшему, но не повлекшие последствий в отношении заведомо для виновного несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного", что наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2502)
Теги:
Насилие, Детский сад, Грузия

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