Насилие над ребенком: в Тбилиси уволили воспитательницу детского сада

По факту насилия над малолетним ребенком возбуждено уголовное дело и начато следствие. Преступление карается лишением свободы сроком от четырех до шести лет

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. По факту насилия над малолетним ребенком в одном из тбилисских детских садов возбуждено уголовное дело, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.

Воспитательницу детского сада №128 уличили в грубом отношении к ребенку.

По информации "Рустави 2", в администрации детского учреждения телеканалу подтвердили, что воспитательница уже уволена, а полиция изъяла записи с видеокамер.

Следствие по делу началось после того, как родитель ребенка заявил о предполагаемом насилии.

Уголовное дело возбуждено по статье "Систематические побои либо иное насилие, причинившие физические или психические страдания потерпевшему, но не повлекшие последствий в отношении заведомо для виновного несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного", что наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.

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