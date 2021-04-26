За издевательства над заключенными задержан бывший сотрудник тбилисской тюрьмы

Бывший надзиратель в случае доказательства вины может оказаться на месте тех заключенных, над которыми он издевался

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Бывший сотрудник тбилисской тюрьмы №8 обвиняется в бесчеловечном обращении с заключенными, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Грузии.

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Речь идет о преступлениях, совершенных в 2010-2012 годах. Тюремному надзирателю предъявлено обвинение по двум статьям УК Грузии – "унижающее или нечеловеческое обращение" и "превышение служебных полномочий". В случае доказательства вины ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

Следствие установило, что насилие в отношении одних и тех же заключенных носило систематический характер. Надзиратель запрещал заключенным ходить, спать и отдыхать, пользоваться телефоном и вести переписку. Также они не могли просить помощи врача в случае недомогания.

В одном из эпизодов уголовного дела рассказывается, как надзиратель выводил из камер осужденных, вел их в душевую, где они подвергались групповому избиению с применением дубинок и различных предметов. Были случаи, когда им угрожали сексуальным насилием.

"Доказательства, полученные в ходе следствия, еще раз подтвердили, что жестокое и бесчеловечное обращение с заключенными было внедренной практикой в учреждении №8, направленной на систематическое унижение, запугивание и бессловесное подчинение заключенных", – отмечают в прокуратуре.

За нечеловеческие жестокое обращение с заключенными к уголовной ответственности привлечены около 80 сотрудников пенитенциарной системы, говорится в сообщении.

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