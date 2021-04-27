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Спецоперация против криминала в Поничала

Спецоперация в Тбилиси: несовершеннолетние фигурируют в схеме наркореализации

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1425)
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Правоохранители работают в поселке Поничала, который уже обрел печальную славу обиталища наркоторговцев в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Спецоперация проводится в поселке Поничала в пригороде Тбилиси в эти минуты.

Спецназ и полицейская спецоперация, архивное фото
© Sputnik / Alex Shlamov
Спецоперация в Тбилиси: полиция "охотилась" на наркоторговца

По информации МВД Грузии, выявлена беспрецедентная схема наркореализации, в которую включены несовершеннолетние.

В Грузии это первый случай, когда в схеме реализации наркотиков фигурируют дети.

Задержаны члены одной семьи.

"Текущая полицейская операция связана с реализацией наркотических веществ. На основании решения Тбилисского городского суда задержаны наркореализаторы. Указанное мероприятие является беспрецедентным по своему значению, поскольку в схеме был включен несовершеннолетний ребенок, который размещал наркотические вещества на конкретных локациях с целью дальнейшей реализации", – заявил представитель МВД Грузии.

Уголовное дело возбуждено по статье 260 УК Грузии ("Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение перевозка или пересылка наркотического средства, его аналога или прекурсора в крупном размере").

По данным МВД, тяжелые наркотики попадают в Грузию с Востока через канал "Поничала" (окраина Тбилиси). Из Европы в Грузию завозят так называемые клубные наркотики, а главный канал распространения и реализации наркотиков – продажи через Интернет.

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Темы:
Преступность в Грузии (1425)
Теги:
МВД Грузии, Наркоторговля, Грузия

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