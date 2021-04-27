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Газовая плита

Более трех тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа

© Sputnik / Levan Avlabreli
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2503)
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Sputnik Грузия
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В селе Дигоми поврежден центральный газопровод, ремонтные бригады компании Tbilisi Energy уже работают на месте аварии. Подача газа будет возобновлена поэтапно к концу дня

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Более трех тысяч абонентов остались без газа из-за повреждения газопровода в селе Дигоми в Тбилиси, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.

Тбилиси Энерджи - муниципальная служба газа
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным компании, из-за повреждения газопровода газ не поступает на несколько десятков улиц в Диди Дигоми и села Дигоми. Среди них жители улиц Данибегашвили, Вепхисткаосани, Нестан-Дареджан, Фредерика Монпери, Нино Абашидзе-Орбелиани, Генриха Клаппорта, Хатаети.

Как обещают в компании, к концу дня подача газа будет восстановлена.

"На месте ведутся интенсивные работы по восстановлению сети. К концу дня подача газа будет полностью восстановлена", - говорится в сообщении компании.

Без газоснабжения остались также крупные и мелкие коммерческие предприятия, расположенные на этой территории.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2503)
Теги:
Авария, газ, Грузия

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