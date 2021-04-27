Спецоперация в Тбилиси: наркоторговлей занималась маленькая девочка

Сотрудники полиции несколько раз осуществили контрольную закупку героина от обвиняемых и провели тайную аудио- и видеозапись

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Полиция задержала трех наркореализаторов в поселке Поничала в пригороде Тбилиси, которые использовали несовершеннолетнюю девочку в преступной схеме.

По данным следствия, члены преступной группы распределили между собой роли согласно заранее разработанному плану и систематически продавали наркотики.

"С целью защиты лучших интересов несовершеннолетней в дело подключили социальную службу и все другие соответствующие ведомства", - отмечено в сообщении МВД.

Согласно плану, один из задержанных устанавливал коммуникацию с покупателями, а двое – члены одной семьи, обеспечивали доставку наркотиков в назначенное место и получение денег. По данным СМИ, они являются супругами. В преступную деятельность также была вовлечена их малолетняя девочка.

На основании решения судьи, сотрудники полиции несколько раз осуществили контрольную закупку героина от обвиняемых и провели тайную аудио- и видеозапись.

Уголовное дело возбуждено по статье УК Грузии "Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение перевозка или пересылка наркотического средства, его аналога или прекурсора в крупном размере". Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.

По данным МВД, тяжелые наркотики попадают в Грузию с Востока через канал "Поничала" (окраина Тбилиси). Из Европы в Грузию завозят так называемые клубные наркотики, а главный канал распространения и реализации наркотиков – продажи через Интернет.

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