16:44 28 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1727
  • 100 RUB4.6121
  • USD3.4548
Поиск
Судебный молоток

Гражданина Украины приговорили в Грузии к 10 годам тюрьмы

© photo: Sputnik / Andrey Starostin
Происшествия
Получить короткую ссылку
22110
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210428/251592869/Grazhdanina-Ukrainy-prigovorili-v-Gruzii-k-10-godam-tyurmy.html

Иностранец основал в Грузию компанию и незаконно получил от чешской фирмы более 18 тысяч долларов

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновным гражданина Украины в легализации незаконных доходов, а также мошенничестве, говорится в сообщении суда.

Контроль за грузовыми автоперевозками между Грузией и Украиной будет упрощен>>

Судья приговорил подсудимого к 10 годам тюрьмы, а также принял решение закрыть учрежденную им фирму, через которую обвиняемый осуществлял финансовые махинации.

По данным прокуратуры, в мае 2019 года обвиняемый учредил в Грузии компанию и открыл счета в банках, действующих в Грузии, а также стал пользователем интернет-банка.

Виды Москвы с высоты птичьего полета
© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Москва объявила сотрудника посольства Украины персоной нон грата

В сентябре того же года при помощи сообщников он взломал почту чешской компании. Изучив деятельность фирмы, он отправил письмо ее финансовому директору якобы от исполнительного директора. В сообщении содержалась просьба отправить деньги на инвестиционный проект в Грузии. Таким образом, на банковский счет компании, зарегистрированной гражданином Украины в Грузии, было перечислено более 18,2 тысячи евро. Чешской компании был нанесен крупный материальный ущерб.

Обвиняемому удалось легализовать незаконные доходы в размере 17,9 тысячи евро.

Чтобы скрыть источник получения денег, он перевел все полученные от чешской компании средства на счет сообщников в один из банков Гонконга. В поле о целях транзакции было указано следующие: приобретение запчастей для электромагнитного мотора. В реальности никакого приобретения продукции на месте не было.

Гражданину Украины предъявили обвинение по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору", а также "Легализация незаконных доходов в особо крупном размере, совершенная группой лиц". По той же статье обвинения были предъявлены юридическому лицу, учрежденному гражданином Украины.

В качестве меры пресечения для мошенника избрали тюремное заключение.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Американские войска покидают Афганистан. Как выглядит война
Американские войска покидают Афганистан: как выглядит война - фото
Стычка у офиса ЕНД: представителям Нацдвижения не понравилась акция протеста - видео
Стычка у офиса ЕНД: представителям "Нацдвижения" не понравилась акция протеста - видео
Почасовая оплата труда в ЕС
Сколько стоит час работы в странах ЕС
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться