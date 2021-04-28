Гражданина Украины приговорили в Грузии к 10 годам тюрьмы

Иностранец основал в Грузию компанию и незаконно получил от чешской фирмы более 18 тысяч долларов

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновным гражданина Украины в легализации незаконных доходов, а также мошенничестве, говорится в сообщении суда.

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Судья приговорил подсудимого к 10 годам тюрьмы, а также принял решение закрыть учрежденную им фирму, через которую обвиняемый осуществлял финансовые махинации.

По данным прокуратуры, в мае 2019 года обвиняемый учредил в Грузии компанию и открыл счета в банках, действующих в Грузии, а также стал пользователем интернет-банка.

В сентябре того же года при помощи сообщников он взломал почту чешской компании. Изучив деятельность фирмы, он отправил письмо ее финансовому директору якобы от исполнительного директора. В сообщении содержалась просьба отправить деньги на инвестиционный проект в Грузии. Таким образом, на банковский счет компании, зарегистрированной гражданином Украины в Грузии, было перечислено более 18,2 тысячи евро. Чешской компании был нанесен крупный материальный ущерб.

Обвиняемому удалось легализовать незаконные доходы в размере 17,9 тысячи евро.

Чтобы скрыть источник получения денег, он перевел все полученные от чешской компании средства на счет сообщников в один из банков Гонконга. В поле о целях транзакции было указано следующие: приобретение запчастей для электромагнитного мотора. В реальности никакого приобретения продукции на месте не было.

Гражданину Украины предъявили обвинение по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору", а также "Легализация незаконных доходов в особо крупном размере, совершенная группой лиц". По той же статье обвинения были предъявлены юридическому лицу, учрежденному гражданином Украины.

В качестве меры пресечения для мошенника избрали тюремное заключение.

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