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Горы в регионе Мцхета Мтианети

Грузинские спасатели помогли застрявшему на всю ночь в горах мужчине спуститься

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210428/251595817/Gruzinskie-spasateli-pomogli-zastryavshemu-na-vsyu-noch-v-gorakh-muzhchine-spustitsya.html

Из-за разбушевавшейся непогоды мужчине пришлось провести всю ночь на заснеженном склоне высокой горы

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Спасатели помогли спуститься со склона горы мужчине, который из-за непогоды заночевал в Душетском лесу (регион Мцхета-Мтианети), сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии.

Спасатели выехали на место сразу после поступления сообщения в Центр экстренного реагирования "112". Мужчина направлялся в монастырь Ломиса, построенный в честь Святого Георгия во Мцхета-Мтианети. Это сложная для прохождения дорога, где в это время года склоны гор все еще покрыты снегом. Из-за непогоды мужчина не смог продолжать путь, и ему пришлось заночевать под открытым небом.

"Нам не удалось установить телефонную связь с гражданином, чтобы определить его точное местонахождение. Тем не менее, спасателям удалось вовремя его обнаружить", – говорится в сообщении.

Мужчину доставили в безопасное место в селе Млета. Его жизни ничего не угрожает.

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