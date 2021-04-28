Грузинские спасатели помогли застрявшему на всю ночь в горах мужчине спуститься

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Спасатели помогли спуститься со склона горы мужчине, который из-за непогоды заночевал в Душетском лесу (регион Мцхета-Мтианети), сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии.

Спасатели выехали на место сразу после поступления сообщения в Центр экстренного реагирования "112". Мужчина направлялся в монастырь Ломиса, построенный в честь Святого Георгия во Мцхета-Мтианети. Это сложная для прохождения дорога, где в это время года склоны гор все еще покрыты снегом. Из-за непогоды мужчина не смог продолжать путь, и ему пришлось заночевать под открытым небом.

"Нам не удалось установить телефонную связь с гражданином, чтобы определить его точное местонахождение. Тем не менее, спасателям удалось вовремя его обнаружить", – говорится в сообщении.

Мужчину доставили в безопасное место в селе Млета. Его жизни ничего не угрожает.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.