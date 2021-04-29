ДТП на востоке Грузии: погибла молодая женщина

Виновнику ДТП удалось скрыться с места происшествия, ведутся активные работы для его поисков и ареста

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Молодая женщина погибла в результате аварии в городе Сагареджо (регион Кахети) на востоке Грузии, сообщает Первый канал.

По словам очевидцев, легковой автомобиль наехал на молодую женщину. Она скончалась еще до того, как на место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

В результате ДТП повреждения также получила девушка до 20 лет. Другие обстоятельства аварии не уточняются.

Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, однако полицейские смогли его идентифицировать.

В настоящее время ведутся активные поисково-следственные мероприятия для задержания предполагаемого преступника.

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