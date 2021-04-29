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Патрульная полиция на месте преступления

ДТП на востоке Грузии: погибла молодая женщина

© Sputnik / Levan Avlabreli
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1428)
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Sputnik Грузия
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Виновнику ДТП удалось скрыться с места происшествия, ведутся активные работы для его поисков и ареста

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Молодая женщина погибла в результате аварии в городе Сагареджо (регион Кахети) на востоке Грузии, сообщает Первый канал.

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По словам очевидцев, легковой автомобиль наехал на молодую женщину. Она скончалась еще до того, как на место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

В результате ДТП повреждения также получила девушка до 20 лет. Другие обстоятельства аварии не уточняются.

Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, однако полицейские смогли его идентифицировать.

В настоящее время ведутся активные поисково-следственные мероприятия для задержания предполагаемого преступника.

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Темы:
Преступность в Грузии (1428)

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