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Полиция Франции (архивное фото)

Среди задержанных во Франции обвиняемых в терроризме один – уроженец Грузии

© photo: Sputnik / Julien Mattia
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Темы:
Преступность в Грузии (1428)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210429/251599129/Sredi-zaderzhannykh-vo-Frantsii-obvinyaemykh-v-terrorizme-odin---urozhenets-Gruzii.html

Все задержанные – этнические чеченцы, семеро – граждане России, а один – кистинец из Панкисского ущелья

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Среди задержанных во Франции восьми обвиняемых в терроризме – один гражданин Грузии, сообщают французские СМИ.

По данным французских источников,  все задержанные – чеченцы по национальности, семеро – граждане России, а один – уроженец Панкисского ущелья из Грузии.

Они подозреваются в связях и участии в террористических группировках, действующих в Сирии и Ираке.

Ведется следствие.

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Темы:
Преступность в Грузии (1428)
Теги:
терроризм, Франция, Грузия

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