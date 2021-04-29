Среди задержанных во Франции обвиняемых в терроризме один – уроженец Грузии

Все задержанные – этнические чеченцы, семеро – граждане России, а один – кистинец из Панкисского ущелья

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Среди задержанных во Франции восьми обвиняемых в терроризме – один гражданин Грузии, сообщают французские СМИ.

По данным французских источников, все задержанные – чеченцы по национальности, семеро – граждане России, а один – уроженец Панкисского ущелья из Грузии.

Они подозреваются в связях и участии в террористических группировках, действующих в Сирии и Ираке.

Ведется следствие.

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