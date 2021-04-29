Нападение на экс-главу МВД Грузии: кто вспомнил старые обиды Хачишвили

Не исключено, что за бывшим мхедрионовцем, который затем возглавил МВД Грузии, грехи тянутся из лихих 90-х. Но все установит следствие

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Нападению неизвестными подвергся один из лидеров вооруженного формирования "Мхедриони", действовавшего в 90-е годы в Грузии, и бывшего министра внутренних дел времен Эдуарда Шеварднадзе Теймураза Хачишвили в Тбилиси, сообщают грузинские СМИ.

По словам адвоката Хачишвили Дмитрия Мчедлишвили, неизвестные наведались к лидеру партии "Центристы", когда он находился в офисе своего друга.

Как сообщает телеканал "Мтавари", в одном из нападавших Хачишвили узнал сына бывшего мхедрионовца Зазы Вепхвадзе, убитого в 1993 году.

"В офис явились человек 10-12 незнакомцев. Один из них постучал, спросил на месте ли Темури и попытались ворваться. Находящиеся внутри не впустили их, заперли дверь, но те минут 15 пытались ворваться", – сказал Мчедлишвили.

По словам юриста, следствие должно установить, с какой целью неизвестные пытались ворваться в офис и по чьему указанию они действовали.

"В противном случае мы возвращаемся в 90-е годы", – сказал Мчедлишвили.

Как заявил сам Хачишвили, ему неизвестно о мотивах случившегося.

В МВД уже заслушали показания экс-министра, но никакой официальной информации о случившемся пока не распространяли.

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