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Жительницу Каспи арестовали за сокрытие убийства мужа

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1430)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210429/251604604/Zhitelnitsu-Kaspi-arestovali-za-sokrytie-ubiystva-muzha.html

30-летней женщине за сокрытие особо тяжкого преступления грозит до шести лет лишения свободы, в самом убийстве же обвиняется ее любовник

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. 30-летняя жительница Каспи (регион Шида-Картли) задержана по обвинению в сокрытии особо тяжкого преступления – убийства своего мужа, сообщает МВД Грузии.

Ружье и патроны
photo: State Sub-agency Departament of Environmental Supervision / FB
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В случае обвинительного приговора ей грозит от двух до шести лет тюрьмы.

По этому же делу уже задержан 29-летний "друг" женщины по обвинению в убийстве ее мужа Нодара Гунашвили. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Полиция задержала обвиняемого по горячим следам. При обыске дома задержанного в качестве вещественного доказательства изъят нож.

Тело Гунашвили с ножевыми ранениями было обнаружено 14 марта в овраге на кладбище в Каспи. Мотивом убийства следствие называет месть, а родные убитого – любовную связь между обвиняемыми.

По информации СМИ, убитый не так давно вышел на свободу из заключения. Он был осужден за семейное насилие.

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Темы:
Преступность в Грузии (1430)
Теги:
МВД Грузии, Убийство, Грузия

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