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Кукийское кладбище - могилы и надгробья

Вандализм на западе Грузии: с могил на кладбище поснимали металлические детали

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2504)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210429/251606288/Vandalizm-na-zapade-Gruzii-s-mogil-na-kladbische-posnimali-metallicheskie-detali-.html

В селе Шемокмеди в Озургетском муниципалитете злоумышленники поснимали с могил металлические детали, по всей видимости для сдачи их в металлолом

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Несколько могил обокрали на кладбище в селе Шемокмеди Озургетского муниципалитета (регион Гурия), сообщает телеканал "Рустави 2".

По информации телеканала, неизвестные унесли фрагменты металлических оград. Вандалы таким образом повредили около десяти могил.

По факту возбуждено уголовное дело по статье - противоправное завладение предметами, помещенными в могилу или находящимися на могиле.

Наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2504)
Теги:
Вандализм, Кладбище, Озургети, Грузия

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