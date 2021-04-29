В Тбилиси в одной из аптек нашли большое количество психотропных препаратов

Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности систематически проверяет аптечную сеть на предмет незаконной торговли лекарственными препаратами, относящимися к первой группе

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Большое количество психотропных препаратов, спрятанных возле двигателя холодильника, было найдено в ходе проверки одной из аптек в Тбилиси, сообщает Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности.

В результате проверки выяснилось, что аптека вела незаконную фармацевтическую деятельность и упомянутые психотропные препараты были получены учреждением незаконно.

Несанкционированный фармацевтический продукт, относящийся к первой группе, был опечатан и изъят из учреждения. Агентство конфисковало все лекарства, на которые у аптеки накладных не было. Всего 1087 единиц фармацевтической продукции, относящейся к первой группе лекарственных средств.

Протокол об административном правонарушении, составленный в связи с нарушением, направлен в суд для дальнейшего рассмотрения.

Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности осуществляет ежедневный мониторинг фармацевтической деятельности. Особое внимание уделяется торговле препаратами, относящимися к первой группе фармацевтических товаров.

По данным ведомства, в период с 1 января по 31 марта 2021 года сотрудники Агентства проверили 189 аптек и выявили 166 нарушений.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.