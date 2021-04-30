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Крупный град

На регион Кахети обрушился град

© photo: Sputnik / Igor Podgorny
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Темы:
Непогода в Грузии (215)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210430/251613912/Na-region-Kakheti-obrushilsya-grad.html

Град начался накануне и продолжался более получаса. Из-за непогоды особенно пострадали села Кабала и Вардисубани

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Град и сильный ветер нанес значительный ущерб жителям сел района Лагодехи (регион Кахети).

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Как рассказывают местные жители, град начался накануне и продолжался более получаса. Из-за непогоды особенно пострадали села Кабала и Вардисубани. Уничтожены сельскохозяйственные угодья и виноградники.

"Мы получили значительный ущерб. Стихия полностью уничтожила урожай – виноградники, примерно 80-90% урожая овощей", – рассказал местный житель Зураб Шубитидзе в эфире телеканала "Рустави 2".

После того, как завершится процесс подсчета нанесенного непогодой ущерба, местные власти обещают оказать помощь населению.

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Темы:
Непогода в Грузии (215)

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