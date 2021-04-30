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Полицейская лента на месте чрезвычайного происшествия

Кровавая разборка в Тбилиси: ранены бизнесмены

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210430/251617788/Krovavaya-razborka-v-Tbilisi-ranen-biznesmen.html

По предварительным данным, конфликт произошел между двумя предпринимателями

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Двое мужчин пострадали в результате кровавой разборки на рынке в районе Глдани в пригороде Тбилиси, сообщает телеканал TV Pirveli.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По предварительным данным, конфликт произошел между одним из владельцев оптовой торговой сети и местным торговцем. Причиной конфликта стала бизнес-деятельность.

Как рассказывают очевидцы, молодой мужчина ранил из огнестрельного оружия второго, после чего сам нанес себе увечья. Пострадавшие госпитализированы.

Другие детали инцидента не сообщаются.

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по двум статям "попытка умышленного убийства" и "незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия".

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