00:37 01 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1818
  • 100 RUB4.6439
  • USD3.4503
Поиск
Патрульная полиция

В центре Тбилиси избили и ограбили подростка-трансгендера

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1432)
105922
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/09/250836367.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210430/251620791/V-tsentre-Tbilisi-napali-na-podrostka-transgendera.html

Молодой жертве нанесли побои, разбили мобильный телефон, а также отобрали кошелек и сумку

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Двое неизвестных мужчин напали на несовершеннолетнюю трансгендерную девушку в центре Тбилиси, сообщает телеканал Rustavi 2.

Патрульная полиция. Полицейский за работой
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Трансгендеры и пощечина: в центре Тбилиси арестовали активистку

Инцидент произошел в пятницу вечером на проспекте Пекина. Злоумышленники разбили телефон 17-летней девушки, а также отобрали сумку и кошелек. Пострадавшую госпитализировали с различными увечьями.

Следствие начато по статье "насилие, совершенное на почве нетерпимости по признаку гендерной идентичности". Это преступление предусматривает наказание в виде штрафа, либо домашнего ареста, либо лишения свободы до года.

За последнее время это уже третий случай нападения на представителей ЛГБТ-сообщества в Тбилиси.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Преступность в Грузии (1432)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кахи Кавсадзе в фильме Белое солнце пустыни
Лучшие роли Кахи Кавсадзе в кино: памяти великого актера – фото
Перестрелка между военными на границе Кыргызстана и Таджикистана
Перестрелка между военными на границе Кыргызстана и Таджикистана - видео
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться