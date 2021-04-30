В центре Тбилиси избили и ограбили подростка-трансгендера

Молодой жертве нанесли побои, разбили мобильный телефон, а также отобрали кошелек и сумку

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Двое неизвестных мужчин напали на несовершеннолетнюю трансгендерную девушку в центре Тбилиси, сообщает телеканал Rustavi 2.

Инцидент произошел в пятницу вечером на проспекте Пекина. Злоумышленники разбили телефон 17-летней девушки, а также отобрали сумку и кошелек. Пострадавшую госпитализировали с различными увечьями.

Следствие начато по статье "насилие, совершенное на почве нетерпимости по признаку гендерной идентичности". Это преступление предусматривает наказание в виде штрафа, либо домашнего ареста, либо лишения свободы до года.

За последнее время это уже третий случай нападения на представителей ЛГБТ-сообщества в Тбилиси.

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