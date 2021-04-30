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Эвакуация машины в центре Тбилиси

Деньги взял, автомобили не привез: в Грузии задержали поставщика машин из США

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1432)
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Sputnik Грузия
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Предприниматель обманул своих клиентов, обещав привезти им автомобили из Соединенных Штатов

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в мошенничестве главе грузинской компании American Trans, говорится в сообщении ведомства.

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По данным следствия, компания American Trans, основанная в 2017 году, покупала и доставляла автомобили в Грузию с помощью фирм, зарегистрированных в США.

В 2019 году у American Trans накопились солидные долги перед различными компаниями, зарегистрированными в США и Грузии. Поскольку руководитель компании больше не мог привозить автомобили, он обманным путем завладел средствами девяти граждан в размере 337 тысяч лари (97 тысяч долларов), взяв на себя обязательство, что якобы привезет им желаемые автомобили. Однако этого так и не произошло.

Мужчина был задержан 28 апреля 2021 года на основании постановления суда. Ему грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.

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Темы:
Преступность в Грузии (1432)

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