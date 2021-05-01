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Арестованный в наручниках

Тбилисские наркоторговцы сели в тюрьму и лишились квартир с машинами

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210501/251622896/Tbilisskie-narkorealizatory-seli-v-tyurmu-i-lishilis-kvartir-s-mashinami.html

Следствие установило, что обвиняемые заработали на торговле героином в Тбилиси более двух миллионов лари

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными четырех обвиняемых в реализации наркотиков и отмывании денег, отправив троих из них за решетку на долгий срок, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии.

По данным прокуратуры, двое из обвиняемых были приговорены к 11 годам лишения свободы каждый, еще один – к девяти годам лишения свободы. Четвертый обвиняемый пошел на процессуальную сделку и получил четыре года лишения свободы условно с обязательством выплаты штрафа.

Полицейские на месте преступления. Борьба с преступностью
© Sputnik / STRINGER
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Кроме того, по решению суда, у обвиняемых отобрали имущество, нажитое преступным путем – квартиру и пять автомобилей.

Дело, в котором фигурировали обвиняемые, касалось систематической продажи героина в пригороде Тбилиси Поничала.

На суде стороне обвинения удалось доказать, что преступники приобретали героин, расфасовывали его и делали так называемые "закладки" в Тбилиси, чтобы покупатели могли получить товар. Продажа шла онлайн – после зачисления денег клиентам давали адрес "закладки".

Следствие установило, что обвиняемые заработали на торговле героином более двух миллионов лари, и чтобы скрыть происхождение полученных денег, играли на тотализаторах, обналичивая средства через их кассы и карты. После этого они приобретали на эти средства квартиры и машины.

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Теги:
Наркоторговля, Наркотики

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