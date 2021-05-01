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Землетрясение произошло на востоке Грузии

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210501/251624970/Zemletryasenie-proizoshlo-na-vostoke-Gruzii.html

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,1 располагался в 59 километрах от Тбилиси на глубине восьми километров

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в трех километрах от села Мамишлари (регион Квемо Картли), в 59 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Как себя вести при землетрясении?
Sputnik Armenia
Как себя вести при землетрясении?

Подземные толчки были зафиксированы в 19:45 по местному времени. Эпицентр находился на глубине восьми километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Теги:
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