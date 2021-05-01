Сначала женщина попала в ковид-гостиницу, после чего ее отправили в клинику, вылечили и вернули обратно

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Женщина умерла в гостинице для больных коронавирусом в Батуми, сообщает телеканал Rustavi 2.

По данным телеканала, у 55-летней женщины коронавирус подтвердился 23 апреля, и уже 24 апреля она попала в гостиницу.

После этого ее перевели в клинику, где она прошла лечение, и снова вернули в гостиницу. Последние три дня у нее не было никаких симптомов и ее планировали отправить домой.

По предварительной информации причиной смерти стал тромб. Минздрав Аджарии уже занялся изучением факта.

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