Вагон поезда сошел с рельсов в Западной Грузии

В результате происшествия никто не пострадал, а для вывоза пассажиров на место происшествия направлен дополнительный поезд

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Четвертый вагон поезда, следовавшего из Зугдиди в Тбилиси, сошел с рельсов в районе села Марелиси на участке Хашури-Зестафони, сообщает "Грузинская железная дорога" (ГЖД).

По информации компании, в результате инцидента никто не пострадал. В Марелиси направлен дополнительный поезд.

"На участке Хашури-Зестафони, недалеко от села Марелиси, четвертый вагон поезда, следовавшего из Зугдиди в Тбилиси, по неустановленным причинам вышел за рельсы двумя колесами. В результате происшествия никто не пострадал. На данном этапе главная забота компании - безопасность пассажиров и их пересадка на другой поезд", - говорится в заявлении.

ГЖД приносит извинения пассажирам за задержку и неудобства.

Причины схода вагона с рельсов устанавливаются.

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