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Железнодорожные пути

Вагон поезда сошел с рельсов в Западной Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Транспорт в Грузии (218)
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Sputnik Грузия
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В результате происшествия никто не пострадал, а для вывоза пассажиров на место происшествия направлен дополнительный поезд

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Четвертый вагон поезда, следовавшего из Зугдиди в Тбилиси, сошел с рельсов в районе села Марелиси на участке Хашури-Зестафони, сообщает "Грузинская железная дорога" (ГЖД).

Железнодорожные пути. Рельсы на тбилисском железнодорожном вокзале
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По информации компании, в результате инцидента никто не пострадал. В Марелиси направлен дополнительный поезд.

"На участке Хашури-Зестафони, недалеко от села Марелиси, четвертый вагон поезда, следовавшего из Зугдиди в Тбилиси, по неустановленным причинам вышел за рельсы двумя колесами. В результате происшествия никто не пострадал. На данном этапе главная забота компании - безопасность пассажиров и их пересадка на другой поезд", - говорится в заявлении.

ГЖД приносит извинения пассажирам за задержку и неудобства.

Причины схода вагона с рельсов устанавливаются.

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Темы:
Транспорт в Грузии (218)
Теги:
Грузинская железная дорога, происшествия, железная дорога, Грузия

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