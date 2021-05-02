Вагон поезда сошел с рельсов в Западной Грузии

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Четвертый вагон поезда, следовавшего из Зугдиди в Тбилиси, сошел с рельсов в районе села Марелиси на участке Хашури-Зестафони, сообщает "Грузинская железная дорога" (ГЖД).
По информации компании, в результате инцидента никто не пострадал. В Марелиси направлен дополнительный поезд.
"На участке Хашури-Зестафони, недалеко от села Марелиси, четвертый вагон поезда, следовавшего из Зугдиди в Тбилиси, по неустановленным причинам вышел за рельсы двумя колесами. В результате происшествия никто не пострадал. На данном этапе главная забота компании - безопасность пассажиров и их пересадка на другой поезд", - говорится в заявлении.
ГЖД приносит извинения пассажирам за задержку и неудобства.
Причины схода вагона с рельсов устанавливаются.
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