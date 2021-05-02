Пропавших на юге Грузии трех человек обнаружили в болоте

Автомобиль, на котором ехали молодые люди, застрял в болоте возле села Левитана, и они не могли выбраться

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Трое молодых людей, пропавших в лесу Самцхе-Джавахети на юге Грузии два дня назад, были найдены местными жителями в болоте.

Как сообщает место информационное агентство SKnews, автомобиль, на котором ехали молодые люди, застрял в болоте возле села Левитана и они не могли выбраться.

Ситуацию осложняло то, что в этой местности не работала мобильная связь.

По словам местных жителей, они сообщили о происшествии в Службу управления чрезвычайными ситуациями и в МВД 1 мая, примерно в 23:00. Родственники пропавших требовали подключить к поискам вертолет.

МВД Грузии не комментировало инцидент.

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