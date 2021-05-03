Спасатели нашли в высокогорной Сванети тело погибшей туристки

Сигнал о бедствии в горах Сванети зафиксировали в США и передали в Грузию. На место оперативно выехала группа спасателей. С воздуха в поисковой операции им помогал вертолет пограничников

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Тело погибшей туристки обнаружено спасателями в Местии (Самегрело-Земо Сванети), сообщается на странице Службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии в Facebook.

На горячую линию "112" поступило сообщение о том, что в Местии, на перевале Гули, застрял турист, который просит о помощи. Как отмечают в службе управления чрезвычайными ситуациями, специальный звонок поступил из США, из компании, в которой был зафиксирован SOS-сигнал и координаты туристов в Сванети.

Как сообщал застрявший в горах турист, женщина, которая была вместе с ним, сорвалась с высоты и, предположительно, погибла. Для оказания помощи на место выехала группа спасателей. К спасательной операции был подключен и вертолет пограничной полиции МВД Грузии.

Спасатели нашли и извлекли тело женщины из расщелины, а мужчину целым и невредимым доставили в безопасное место.

Скончавшаяся в результате несчастного случая 29-летняя женщина оказалась гражданкой Швейцарии. По словам мэра Местии Капитона Жоржолиани, туристы поднялись в горы покататься на лыжах. Там и произошел несчастный случай.

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