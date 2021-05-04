В Грузии сотни человек попали в больницы в пасхальные дни

В большинстве случаев люди обращались в клиники с алкогольной интоксикацией или пищевым отравлением

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. В Грузии в пасхальные праздники 658 человек были госпитализированы из-за алкогольной интоксикации, сообщает Первый канал.

По данным Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии, всего в период со 2 до 4 мая 10:00 часов утра по всей страны зафиксировано 785 случаев алкогольной интоксикации.

Из них только в Тбилиси зафиксирован 281 пациент, в том числе госпитализировано – 226. Что касается остальных регионов страны – зафиксировано 504 случая, госпитализация понадобилась 432 пациентам.

В указанный период также резко выросли случаи пищевого отравления. По этой причине в центре зафиксировано 411 вызовов. Из них 194 человек были госпитализированы.

Только в Тбилиси отравились 121 человек, из них в больницу попали – 27. В остальных регионах страны зафиксировано 290 случаев, из них госпитализировано – 167 человек.

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