Пожилая женщина стала жертвой семейного насилия на юге Грузии

Издевательствам и побоям со стороны невестки и внуков подвергалась 89-летняя жительница Ахалцихе. По факту возбуждено уголовное дело, начато следствие

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Пожилая женщина стала жертвой семейного насилия в Ахалцихе (регион Самцхе Джавахети).

По данным Rustavi 2, по факту возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье "Семейное насилие, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии, лиц с ОВЗ или беременной женщины".

Полиция задержала сына потерпевшей.

Преступление наказывается общественно полезным трудом на срок от двухсот до четырехсот часов или лишением свободы от года до трех лет.

По словам потерпевшей, она подверглась насилию со стороны невестки и двух внуков. 89-летняя женщина отмечает, что это далеко не первый случай.

Пожилая женщина была доставлена в реферальную больницу Ахалцихе, где ей оказали первую медицинскую помощь. Лечащий врач подтвердил журналистам наличие у пациентки следов физического насилия на лице и теле.

После выписки женщину временно приютил родственник.

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