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Арестованный в наручниках

В Грузии выявлен факт коммерческого подкупа – задержаны сотрудники одной из компаний

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1435)
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Обвиняемые пытались выиграть тендер любыми путями – они предложили конкурентам десять тысяч долларов за конфиденциальную информацию

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Двое сотрудников одной из грузинских компаний уличены в попытке коммерческого подкупа.

Медицинский работник в защитном костюме в больнице
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Как сообщает Следственная служба Минфина Грузии, следствие ведется по статье "Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц".

Преступление карается лишением свободы на срок от двух до четырех лет.

Следствие установило, что обвиняемые, чья компания участвовала в одном из тендеров, объявленных Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), предложили другому претенденту 10 тысяч долларов, если те заранее назовут сумму, которую озвучат вовремя представления тендерного предложения.

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Темы:
Преступность в Грузии (1435)

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