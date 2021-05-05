В Грузии предотвращена попытка контрабанды золота

Ювелирные изделия общим весом 293,69 грамма были спрятаны в грузовой машине, принадлежащей гражданину Грузии

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Незаконный ввоз в страну незадекларированных ювелирных изделий из золота стоимостью около десяти тысяч долларов пресекли грузинские таможенники, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии.

Ювелирные изделия общим весом 293,69 грамма были обнаружены при досмотре грузовой машины гражданина Грузии на КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе. Таможенная стоимость товара составила 33 744 лари (около 10 тысяч долларов).

Материалы дела переданы в Следственную службу министерства финансов для дальнейшего реагирования.

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