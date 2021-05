В Западной Грузии будет произведен спуск воды с двух ГЭС - ведутся спасательные работы

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. С каскада Гумати ГЭС и головного сооружения Риони ГЭС в Западной Грузии будет произведен спуск воды в связи с поисково-спасательными работами, сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями.

photo : press-service of the Emergency Management Service of Georgia