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Поисково - спасательная операция на реке Риони

В Западной Грузии будет произведен спуск воды с двух ГЭС - ведутся спасательные работы

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Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2511)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210506/251655760/V-Zapadnoy-Gruzii-budet-proizveden-spusk-vody-s-dvukh-GES---vedutsya-spasatelnye-raboty.html

На западе Грузии спасатели с 10 апреля ведут поиски пропавшего человека в реке Риони, но пока безрезультатно

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. С каскада Гумати ГЭС и головного сооружения Риони ГЭС в Западной Грузии будет произведен спуск воды в связи с поисково-спасательными работами, сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями.

Спасательная операция в горах Сванети
photo : press-service of the Emergency Management Service of Georgia
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В сообщении говорится, что с 10 апреля Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД ведет поиски пропавшего человека в этом районе. Работы на реке Риони продолжаются в непрерывном режиме.

"В рамках операции с 08:00 7 мая до 18:00 9 мая планируется осушить каскад Гумати ГЭС и головного сооружения Риони ГЭС. На территории будут работать пожарно-спасательные команды. Агентство по чрезвычайным ситуациям призывает местное население быть предельно внимательными и острожными", - говорится в сообщении.

Информация также будет доведена до сведения местного населения в районе поисковых работ.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2511)
Теги:
ГЭС, Спасатели, Грузия

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