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Тбилисский городской суд

Бизнесмен Давид Кодуа освобожден под залог

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1436)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210506/251660759/Biznesmen-David-Kodua-osvobozhden-pod-zalog.html

Освобождение из заключения обвиняемому в семейном насилии бизнесмену обошлось в десять тысяч лари, но приговор еще впереди

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Бизнесмен Давид Кодуа, который находился в предварительном заключении за семейное насилие, освобожден под залог в десять тысяч лари (2,9 тысячи долларов).

Тюрьма
© photo: Sputnik / Mikhail Turgiev
У бизнесмена Давида Кодуа в тюрьме выявили коронавирус

Как сообщают грузинские СМИ, Тбилисский городской суд изменил ему меру пресечения по ходатайству защиты.

Прокуратура Грузии предъявила бизнесмену обвинение по статье - насилие одного члена семьи над другими членами семьи, причинившее физическую боль двум или более лицам.

Преступление наказывается лишением свободы на срок от года до трех лет.

Бизнесмен Давид Кодуа, который является братом экс-главы специального оперативного департамента МВД Грузии Эрекле Кодуа, был задержан в Тбилиси 11 апреля.

Полицию вызвала его супруга - именно к ней и дочери Кодуа применил физическую силу. Позже потерпевшая изменила свои показания, заявив, что сама ударилась о кресло и хотела для мужа лишь ограничительного ордера.

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Темы:
Преступность в Грузии (1436)
Теги:
Семейное насилие, Грузия

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