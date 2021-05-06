Бизнесмен Давид Кодуа освобожден под залог

Освобождение из заключения обвиняемому в семейном насилии бизнесмену обошлось в десять тысяч лари, но приговор еще впереди

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Бизнесмен Давид Кодуа, который находился в предварительном заключении за семейное насилие, освобожден под залог в десять тысяч лари (2,9 тысячи долларов).

Как сообщают грузинские СМИ, Тбилисский городской суд изменил ему меру пресечения по ходатайству защиты.

Прокуратура Грузии предъявила бизнесмену обвинение по статье - насилие одного члена семьи над другими членами семьи, причинившее физическую боль двум или более лицам.

Преступление наказывается лишением свободы на срок от года до трех лет.

Бизнесмен Давид Кодуа, который является братом экс-главы специального оперативного департамента МВД Грузии Эрекле Кодуа, был задержан в Тбилиси 11 апреля.

Полицию вызвала его супруга - именно к ней и дочери Кодуа применил физическую силу. Позже потерпевшая изменила свои показания, заявив, что сама ударилась о кресло и хотела для мужа лишь ограничительного ордера.

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