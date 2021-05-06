Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному за избиение адвоката

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании для задержанного заключения в качестве меры пресечения

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Задержанному за угрозы и физическое насилие над адвокатом грозит до пяти лет тюрьмы, говорится на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.

В результате следствия МВД установило, что 27 апреля текущего года задержанный совершил нападение на адвоката, который защищал интересы его оппонента в судебном споре.

Задержанному предъявили обвинение по статье "Угроза причинением вреда здоровью или повреждением имущества в адрес адвоката, в связи с осуществлением защиты, рассмотрением дел в суде, совершенные с применением насилия", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании для задержанного заключения в качестве меры пресечения. Однако суд решил освободить его под залог в 6 тысяч лари (1,7 тысячи долларов). Данное решение прокуратура обжаловала в Апелляционном суде.

По информации прокуратуры, ведомство проводит строгую уголовную политику в отношении правонарушений, связанных с профессиональной деятельностью, которая будет продолжаться и в будущем.

Следствие по делу продолжается.

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