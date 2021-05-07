"Аптечная наркомания" в Тбилиси: задержаны руководители пяти аптек

Аптеки без всякого рецепта систематически продавали разные психотропные и подлежащие специальному контролю медикаменты

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии в масштабе Тбилиси выявили пять аптек, которые занимались т. н. "аптечной наркоманией", говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате оперативно-следственных мероприятий было установлено, что указанные аптеки без всякого рецепта систематически продавали разные психотропные и подлежащие специальному контролю медикаменты. При этом, эти аптеки не имели права торговать подобными медикаментами.

В результате следственных мероприятий из указанных аптек изъяты психотропные медикаменты разных наименований в крупном количестве.

К этому времени руководители всех пяти аптек задержаны. Они обвиняются в "незаконной предпринимательской деятельности", что предусматривает наказание сроком от 1 года до 3 лет.

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