Беременная женщина скончалась от коронавируса в Грузии

Ей пришлось делать кесарево сечение, чтобы попробовать спасти ребенка, однако врачам это сделать не удалось

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. В Грузии скончалась инфицированная коронавирусом беременная женщина, сообщает TV Pirveli.

По словам клинического директора медицинского центра им. Бокерия Алекси Вачадзе, 34-летнюю пациентку, которая была на 29-30 неделе беременности, с коронавирусом и дыхательной недостаточностью доставили в больницу 19 апреля.

"22 апреля ее состояние ухудшилось. Дыхательная недостаточность усилилась, и появилась необходимость подключить команду реаниматологов... К сожалению, из-за тяжелого течения коронавируса в конечном итоге мы получили летальный исход", – заявил Вачадзе.

С 27 апреля ей нужен был диализ (очистка крови от воды и токсинов – ред), а состояние ее здоровья стремительно ухудшалось. В итоге пациентка скончалась 6 мая.

По словам врача, состояние плода также было критическим, поэтому 24 апреля медики приняли решение сделать кесарево сечение.

"Незамедлительно было проведено кесарево сечение, поскольку состояние плода не было удовлетворительным… Мы перевели его на искусственное дыхание, поскольку у него также была дыхательная недостаточность", - заявил Вачадзе.

Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенка также не удалось.

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