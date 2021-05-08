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Здание главной прокуратуры Грузии

В Грузии гражданка Казахстана покончила жизнь самоубийством после изнасилования

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210508/251669103/V-Gruzii-grazhdanka-Kazakhstana-pokonchila-zhizn-samoubiystvom-posle-iznasilovaniya.html

Если вина будет доказана, задержанному мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до десяти лет

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному по делу об изнасиловании и доведении до самоубийства, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие установило, что 5 мая этого года, задержанный изнасиловал девушку, угрожая ей убийством. В результате, находясь в тяжелом психотравматическом состоянии, она покончила с собой.

Насилие
© photo: Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
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Как сообщает Sputnik Казахстан, погибшей является 26-летняя гражданка Казахстана. В пресс-службе МИД Казахстана корреспонденту агентства сообщили, что родные девушки обратились с запросом в посольство.

"Родственники казахстанки обратились в посольство Казахстана в Грузии. Сейчас сотрудники консульства проверяют информацию и находятся на связи с грузинской полицией... Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщили в ведомстве.

Полиция задержала предположительного насильника 6 мая.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Изнасилование, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей или иные тяжкие последствия" и "Доведение до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз или жестокого обращения с жертвой либо систематического унижения ее чести или достоинства". Если вина будет доказана, задержанному грозит лишение свободы на срок от восьми до десяти лет.

Сторона обвинения обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством об установлении для задержанного заключения в качестве меры пресечения, в установленный законом срок.

Уголовное дело находится в стадии расследования.

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