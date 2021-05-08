Суд оставил в тюрьме обвиняемого в доведении до самоубийства гражданки Казахстана в Грузии

Если вина будет доказана, задержанному мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до десяти лет

ТБИЛИСИ, 8 мая - Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для обвиняемого в изнасиловании и доведении до самоубийства гражданки Казахстана.

Гражданка Казахстана покончила с собой в Тбилиси 5 мая этого года. Уже на следующей день полиция задержала обвиняемого в доведении до самоубийства мужчину.

По данным следствия, он, угрожая убийством, изнасиловал ее, после чего та, не выдержав психологической травмы, покончила с собой.

Предварительное слушание по делу состоится 23 июня. Исходя из того, что речь идет о сексуальном преступлении, судебные заседания будут проводиться в закрытом режиме, и СМИ на них не будут допущены.

Между тем грузинские СМИ в день рассмотрения судом меры пресечения обнародовали запись разговора предположительно погибшей девушки с обвиняемым. На этой записи слышно, как мужчина угрожает девушке и предлагает ей покончить с собой, также на записи слышно, как он ее избивает.

По данным СМИ, погибшая девушка приехала в Грузию на работу в апреле. Сначала она жила в городе Рустави у родственников, а две недели назад переехала в Тбилиси.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.