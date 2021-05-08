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Молоток судьи

Суд оставил в тюрьме обвиняемого в доведении до самоубийства гражданки Казахстана в Грузии

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210508/251674254/Sud-ostavil-v-tyurme-obvinyaemogo-v-dovedenii-do-samoubiystva-grazhdanki-Kazakhstana-v-Gruzii.html

Если вина будет доказана, задержанному мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до десяти лет

ТБИЛИСИ, 8 мая - Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для обвиняемого в изнасиловании и доведении до самоубийства гражданки Казахстана.

Гражданка Казахстана покончила с собой в Тбилиси 5 мая этого года. Уже на следующей день полиция задержала обвиняемого в доведении до самоубийства мужчину.

Здание главной прокуратуры Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии гражданка Казахстана покончила жизнь самоубийством после изнасилования

По данным следствия, он, угрожая убийством, изнасиловал ее, после чего та, не выдержав психологической травмы, покончила с собой.

Предварительное слушание по делу состоится 23 июня. Исходя из того, что речь идет о сексуальном преступлении, судебные заседания будут проводиться в закрытом режиме, и СМИ на них не будут допущены.

Между тем грузинские СМИ в день рассмотрения судом меры пресечения обнародовали запись разговора предположительно погибшей девушки с обвиняемым. На этой записи слышно, как мужчина угрожает девушке и предлагает ей покончить с собой, также на записи слышно, как он ее избивает.

По данным СМИ, погибшая девушка приехала в Грузию на работу в апреле. Сначала она жила в городе Рустави у родственников, а две недели назад переехала в Тбилиси.

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Теги:
Грузия, Казахстан, Суд

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