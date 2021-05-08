Дважды жертва насилия: жуткие подробности гибели гражданки Казахстана в Тбилиси

Грузинские телеканалы обнародовали якобы запись разговора гражданки Казахстана и обвиняемого, в котором он оскорбляет ее и принуждает к самоубийству

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Гражданка Казахстана, обнаруженная мертвой у своего дома в Тбилиси, могла быть дважды жертвой насилия, такую версию выдвинули грузинские СМИ.

Гражданку Казахстана обнаружили мертвой у своего дома в Тбилиси 5 мая. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней девушки.

Однако, как выяснили грузинские СМИ, это не единственный эпизод насилия в деле.

Грузинские телеканалы обнародовали якобы запись разговора гражданки Казахстана и Тордуа, в котором он оскорбляет ее и принуждает к самоубийству. На записи слышно также, как мужчина бьет девушку.

В той же записи девушка, которая по утверждению СМИ является Айсель Айтпаевой, говорит, что ее изнасиловал некий Мурад.

Грузинский телеканал Formula выяснил, что единственным человеком в окружении Айтпаевой в Тбилиси был гражданин Казахстана Мурад Мейрбегов – владелец фирмы, в которой работала девушка. На данный момент он уже покинул Грузию.

Также по утверждению телеканала, девушку продали Мейрбегову ее родственники, у которых она жила в городе Рустави после приезда в Грузию.

Телеканал Rustavi 2, в свою очередь, утверждает, что именно после насилия родственников девушка переехала к 57-летнему Тордуа.

На данный момент Тордуа помещен в заключение до приговора суда, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие по делу продолжается.