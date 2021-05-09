Пропавшего на востоке Грузии молодого человека нашли мертвым

Молодой человек ушел из дома в понедельник, 3 мая, и больше его никто не видел, а тело обнаружили сегодня днем

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Молодого мужчину, пропавшего без вести несколько дней назад в Телави (регион Кахети), нашли мертвым.

По данным телеканала Rustavi 2, тело обнаружили сегодня днем.

22-летний Николоз Разикашвили пропал вечером 3 мая. По словам родственников, он ушел из дома и больше его никто не видел.

МВД начало расследование происшествия по статье "доведение до самоубийства", что является стандартной процедурой при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти, но в дальнейшем дело может быть переквалифицировано после обнаружения новых обстоятельств.

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