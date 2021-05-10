Сильный ветер в Тбилиси вырвал деревья и обрушил стену строящегося дома

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Сильный ветер в столичном районе Диди Дигоми обрушил стену строящегося дома, информация и фотографии опубликованы в группе "Диди Дигоми" в Facebook.
По словам автора поста, фотографии были сделаны на улице Давари.
Полиции пришлось оцепить территорию во избежание несчастных случаев - со строящегося дома сыпались кирпичи и тяжелые предметы.
Сильный ветер, поднявшийся в городе во второй половине дня в воскресенье, вырвал с корнем огромное дерево в поселке ТЭВЗа - оно упало на стоящие тут же машины.
По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, было повреждено четыре автомобиля. Для устранения последствий на место прибыли спасатели.
В результате инцидента никто не пострадал.
По словам местных жителей, сильный ветер повредил крыши нескольких домов.
Еще несколько автомобилей незначительно пострадало в результате падения дерева в Вакийском районе на улице Кавсадзе.
Всего в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступило несколько десятков звонков от жителей Тбилиси.
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