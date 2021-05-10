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Хвойное дерево упало на машину в столице Грузии

Сильный ветер в Тбилиси вырвал деревья и обрушил стену строящегося дома

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2517)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210510/251689574/Silnyy-veter-v-Tbilisi-vyrval-derevya-i-obrushil-stenu-stroyaschegosya-doma.html

В воскресенье из-за разразившегося ливня и поднявшего сильного ветра в столице в Службу по чрезвычайным ситуациям поступило несколько десятков звонков от жителей города

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Сильный ветер в столичном районе Диди Дигоми обрушил стену строящегося дома, информация и фотографии опубликованы в группе "Диди Дигоми" в Facebook.

По словам автора поста, фотографии были сделаны на улице Давари.

Полиции пришлось оцепить территорию во избежание несчастных случаев - со строящегося дома сыпались кирпичи и тяжелые предметы.

Град в Кварельском районе
photo: Village Chikaani / FB
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Сильный ветер, поднявшийся в городе во второй половине дня в воскресенье, вырвал с корнем огромное дерево в поселке ТЭВЗа - оно упало на стоящие тут же машины.

По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, было повреждено четыре автомобиля. Для устранения последствий на место прибыли спасатели.

В результате инцидента никто не пострадал.

По словам местных жителей, сильный ветер повредил крыши нескольких домов.

Еще несколько автомобилей незначительно пострадало в результате падения дерева в Вакийском районе на улице Кавсадзе.

Всего в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступило несколько десятков звонков от жителей Тбилиси.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2517)
Теги:
происшествия, Тбилиси, Грузия

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