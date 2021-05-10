Ковид-ограничения в Грузии: за сутки выявлена тысяча нарушений

Больше всего нарушают масочный режим - за сутки 813 гражданам были выписаны штрафы на 20 лари, еще 109 попались на этом нарушении во второй раз

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки зафиксировано 1 000 нарушений ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 813 человек. Еще 109 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около шести долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 78 таких нарушителей.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.