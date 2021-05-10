19:27 10 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1450
  • 100 RUB4.6319
  • USD3.4324
Поиск
Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок прохожими на улице

Ковид-ограничения в Грузии: за сутки выявлена тысяча нарушений

photo : courtesy of Patrol Police of Georgia
Происшествия
Получить короткую ссылку
15011
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/11/250367652.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210510/251690216/Kovid-ogranicheniya-v-Gruzii-za-sutki-vyyavleno-tysyacha-narusheniy.html

Больше всего нарушают масочный режим - за сутки 813 гражданам были выписаны штрафы на 20 лари, еще 109 попались на этом нарушении во второй раз

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки зафиксировано 1 000 нарушений ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел.

Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок
photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Ковид-нарушения: за сутки в Грузии оштрафованы более тысячи человек

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 813 человек. Еще 109 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около шести долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 78 таких нарушителей.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Статистика, Ограничения, МВД Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата, люди возлагают цветы
День Победы в Грузии: как праздник 9 Мая отметили в Тбилиси – фото
Лидер ЕНД Ника Мелия вышел из тюрьмы: как его приветствовали сторонники - видео
Лидер ЕНД Ника Мелия вышел из тюрьмы: как его приветствовали сторонники - видео
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться