Сильный дождь и ветер создали проблемы на западе Грузии

В результате сильного ветра и ливня в Гурии пострадали несколько сел - в Чохатаурском муниципалитете подсчитывают ущерб

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Сильный дождь и ветер создали проблемы в Чохатаурском муниципалитете в Гурии.

Как сообщает агентство "Гурия ньюс", ветер сорвал крышу школы в селе Дидивани. Повреждена кровля еще нескольких домов.

Представители мэрии Чохатаури объезжают села Базилети, Дидивани, Гутури и Букнари и знакомятся с ситуацией на местах.

Местные власти обещают помочь пострадавшим от непогоды семьям.

Сильный ветер, град и ливни обрушились на жителей ряда других регионов Грузии - Кахети, Квемо Картли, Шида Картли, Рача-Лечхуми - Квемо Сванети.

По данным Национального агентства окружающей среды, непогода в Гурии продержится еще несколько дней.

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