19:27 10 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1450
  • 100 RUB4.6319
  • USD3.4324
Поиск
Гроза с сильным ветром и дождем прошла в Новосибирске

Сильный дождь и ветер создали проблемы на западе Грузии

© photo: Sputnik / Валерий Титиевский
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Грузии (251)
155 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210510/251691313/Silnyy-dozhd-i-veter-sozdali-problemy-na-zapade-Gruzii.html

В результате сильного ветра и ливня в Гурии пострадали несколько сел - в Чохатаурском муниципалитете подсчитывают ущерб

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Сильный дождь и ветер создали проблемы в Чохатаурском муниципалитете в Гурии.

Град в Кварельском районе
photo: Village Chikaani / FB
Град, ливень, оползни – в регионах Грузии борются с последствиями непогоды

Как сообщает агентство "Гурия ньюс", ветер сорвал крышу школы в селе Дидивани. Повреждена кровля еще нескольких домов.

Представители мэрии Чохатаури объезжают села Базилети, Дидивани, Гутури и Букнари и знакомятся с ситуацией на местах.

Местные власти обещают помочь пострадавшим от непогоды семьям.

Сильный ветер, град и ливни обрушились на жителей ряда других регионов Грузии - Кахети, Квемо Картли, Шида Картли, Рача-Лечхуми - Квемо Сванети.

По данным Национального агентства окружающей среды, непогода в Гурии продержится еще несколько дней.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Погода в Грузии (251)
Теги:
Погода, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата, люди возлагают цветы
День Победы в Грузии: как праздник 9 Мая отметили в Тбилиси – фото
Лидер ЕНД Ника Мелия вышел из тюрьмы: как его приветствовали сторонники - видео
Лидер ЕНД Ника Мелия вышел из тюрьмы: как его приветствовали сторонники - видео
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться