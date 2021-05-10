Крупный пожар на окраине Тбилиси ликвидирован

Из-за сильного ветра существовала опасность распространения пожара на большую территорию, однако пожарным удалось его локализовать и потушить

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Пожар на складах с одеждой на улице Торнике Эристави в Дидубийском районе Тбилиси удалось ликвидировать, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным Службы, в целях безопасности с прилегающей к складам с одеждой территории было эвакуировано до 150 человек. На месте работало 12 бригад пожарных.

"Существовала опасность распространения пожара на большую территорию, однако в результате своевременного реагирования пожар был локализован, а затем полностью потушен", - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал.

Специалисты подсчитывают нанесенный ущерб. Локализации огня препятствовал сильный ветер, который уже несколько дней создает проблемы жителям Тбилиси.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.