14:29 10 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1450
  • 100 RUB4.6319
  • USD3.4324
Поиск
Тушение пожара в Тбилиси

Крупный пожар на окраине Тбилиси ликвидирован

Emergency Management Service / FB
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2517)
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0a/251691286.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210510/251691350/Krupnyy-pozhar-na-okraine-Tbilisi-likvidirovan.html

Из-за сильного ветра существовала опасность распространения пожара на большую территорию, однако пожарным удалось его локализовать и потушить

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Пожар на складах с одеждой на улице Торнике Эристави в Дидубийском районе Тбилиси удалось ликвидировать, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным Службы, в целях безопасности с прилегающей к складам с одеждой территории было эвакуировано до 150 человек. На месте работало 12 бригад пожарных.

"Существовала опасность распространения пожара на большую территорию, однако в результате своевременного реагирования пожар был локализован, а затем полностью потушен", - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал.

Специалисты подсчитывают нанесенный ущерб. Локализации огня препятствовал сильный ветер, который уже несколько дней создает проблемы жителям Тбилиси.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Происшествия в Грузии (2517)
Теги:
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, Пожар, Тбилиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата, люди возлагают цветы
День Победы в Грузии: как праздник 9 Мая отметили в Тбилиси – фото
День Победы в Грузии: праздничный концерт 9 мая состоялся в Тбилиси - видео
День Победы в Грузии: праздничный концерт 9 мая состоялся в Тбилиси – видео
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться