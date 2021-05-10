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Арестованный в наручниках

Убийство на ферме экс-депутата: МВД Грузии раскрыло дело по горячим следам

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1439)
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По данным следствия, задержанный во время ссоры нанес ранения 38-летнему мужчине холодным оружием в грудь

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik.  Убийство в Аспиндза (регион Самцхе- Джавахети) раскрыто по горячим следам – задержан 60-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Случай произошел в ферме села Бузмарети, где обвиняемый и жертва работали пастухами. По информации СМИ, ферма принадлежит бывшему члену парламента Грузии Рамазу Тедорадзе. Он избирался депутатом шестого (2004-2008) и седьмого (2008-2012 г.) созывов парламента от Лейбористской партии.

Руки в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По данным следствия, обвиняемый во время конфликта нанес смертельное ранение холодным оружием 38-летнему мужчине. Тот скончался на месте.

Как рассказывают местные жители, обвиняемый и убитый часто ругались и конфликтовали и в конце концов случилась эта трагедия.

Подозреваемый в убийстве задержан по горячим следам. Оружие убийства – нож - изъято в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по факту умышленного убийства. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

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Темы:
Преступность в Грузии (1439)
Теги:
Убийство, МВД Грузии, Грузия

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