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Человек с ножом в руке

Кровавая разборка в пригороде Тбилиси – ранены четыре человека

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2518)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210511/251698084/Krovavaya-razborka-v-prigorode-Tbilisi--raneny-chetyre-cheloveka.html

Ранения в результате столкновения получили четыре участника конфликта - все перевезены в клиники с телесными повреждениями разной тяжести

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту стрельбы в селе Дигоми (пригород Тбилиси), сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе ведомства.

Женщина закрывает лицо рукой
photo: Pixabay / ninocare
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По информации телеканала "Рустави 2", в результате столкновения ранения получили четыре участника конфликта. На данный момент они все перевезены в клиники с телесными повреждениями разной тяжести. Врачи оказали необходимую помощь и провели неотложные операции.

Как отмечается, разборка среди жителей села Дигоми связана с конфликтом, который произошел в прошлом. По данным телеканала, разрешить спор решили жители района Сабуртало, за чем последовали разборки, а позже и стрельба. Помимо огнестрельного оружия, в деле фигурирует и нож.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".

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Темы:
Происшествия в Грузии (2518)

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