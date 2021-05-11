Кровавая разборка в пригороде Тбилиси – ранены четыре человека

Ранения в результате столкновения получили четыре участника конфликта - все перевезены в клиники с телесными повреждениями разной тяжести

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту стрельбы в селе Дигоми (пригород Тбилиси), сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе ведомства.

По информации телеканала "Рустави 2", в результате столкновения ранения получили четыре участника конфликта. На данный момент они все перевезены в клиники с телесными повреждениями разной тяжести. Врачи оказали необходимую помощь и провели неотложные операции.

Как отмечается, разборка среди жителей села Дигоми связана с конфликтом, который произошел в прошлом. По данным телеканала, разрешить спор решили жители района Сабуртало, за чем последовали разборки, а позже и стрельба. Помимо огнестрельного оружия, в деле фигурирует и нож.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".

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