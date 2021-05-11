Авария на западе Грузии: есть жертвы

Авария на междугородной трассе завершилась гибелью двух человек

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Два человека скончались в результате ДТП на объездной дороге Кутаиси (регион Имерети), сообщает Первый канал.

По данным телекомпании, легковой автомобиль врезался в спецтехнику. Другие детали аварии не распространяются.

В ДТП на дорогах Грузии в период с 1 января по 31 марта погибли 94 и пострадали 1,6 тысячи человек.

По данным МВД, всего за первый квартал 2021 года в Грузии произошло 1 247 аварий. При этом 43% всех аварий приходится на Тбилиси.

В 539 авариях в столице Грузии погибли 13 человек и пострадали 645.

Наибольшее же число аварий в регионах приходится на Кахети, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.

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